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  3. 16 Temmuz 2020 21:25

Bolu'da iğrenç olay! Ata tecavüz ederken yakalandı

Bolu'da, bir ata cinsel saldırıda bulunurken yakalanan 56 yaşındaki O.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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