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BOLU'DA NÜKLEER SİLAH BAŞLIKLARI VE KALİFORNİYUM ELE GEÇİRİLDİ
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  3. 06 Temmuz 2019 11:24

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da düzenlenen operasyonda nükleer silah başlıkları ve "kaliforniyum" olduğu değerlendirilen ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18,01 gram radyoaktif madde ele geçirildi.

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