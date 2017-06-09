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  3. 09 Haziran 2017 15:45

Boluda şiddetli yağış

Bolu’nun Gerede İlçesi’nde yaklaşık 2.5 saat süren şiddetli yağmur asfalt ve parke taşlarını yerlerinden söktü. İlçede çok sayıda iş yerini sel bastı.

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Vasiyeti üzerine cenazesi iki çamaşır makinesinin üzerine konuldu
Vasiyeti üzerine cenazesi iki çamaşır makinesinin üzerine konuldu
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'Türkiye'nin Katar'a asker göndermesini doğru bulmuyorum'
'Türkiye'nin Katar'a asker göndermesini doğru bulmuyorum'
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Enver Yücel Bahçeşehir Koleji'nin TEOG birincilerini ağırladı
Enver Yücel Bahçeşehir Koleji'nin TEOG birincilerini ağırladı
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Sunay Akın destekledi, çocuklar eski oyuncaklara yeniden hayat verdi
Sunay Akın destekledi, çocuklar eski oyuncaklara yeniden hayat verdi
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30 derece sıcaklık asfaltı eritti
30 derece sıcaklık asfaltı eritti
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Liselilerden korkutan kutlama! Canlarını hiçe saydılar
Liselilerden korkutan kutlama! Canlarını hiçe saydılar