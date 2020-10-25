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  3. 25 Ekim 2020 17:40

Bolu'da yangın felaketi! 12 ahşap ev küle döndü

Bolu'nun Kuzfındık köyünde bir evde yangın meydana geldi. Çevredeki ev ile ahırlara sıçrayan yangında 12 ahşap evin yandığı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların telef olduğu bildirildi.

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