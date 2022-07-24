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  4. Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi

Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi

Bolu Valiliği, içme suyundan zehirlenen kişi sayısının 130'a yükseldiğini açıkladı. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda 17'si yoğun bakımda olmak üzere 58 kişinin tedavisi sürüyor.

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