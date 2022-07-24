Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi

Bolu Valiliği, içme suyundan zehirlenen kişi sayısının 130'a yükseldiğini açıkladı. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda 17'si yoğun bakımda olmak üzere 58 kişinin tedavisi sürüyor.

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