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Bolu'daki 4.8 büyüklüğündeki deprem kamerada

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Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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