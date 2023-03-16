Anasayfa Video Galeriler Gündem Bolu'daki 4.8 büyüklüğündeki deprem kamerada Bolu'daki 4.8 büyüklüğündeki deprem kamerada 16 Mart 2023 Perşembe Saat: 16:00 Güncelleme: 16 Mart 2023 Perşembe 16:00 Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641312ea773e837a7046d6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AFAD açıkladı: Bolu depremi Marmara depremini tetikler mi? Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ sette evlilik teklifi Şanlıurfa'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya protesto 36 yıldır yaşadığını kanıtlayamıyor! Teknoloji tutkunu öğretmenin ürettiği deprem sensörü ilk testi geçti Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem Malatya'da 7 katlı bina çöktü ABD görüntüleri paylaştı! Rus uçağı İHA'yı böyle düşürdü Böyle şaka olmaz olsun! Serbest bırakılan pitbull çocuğu kaptı!