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Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı

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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınında çok sayıda itfaiye ve arazöz aracı yangına müdahale etti. Yangın, müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

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