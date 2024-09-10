Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınında çok sayıda itfaiye ve arazöz aracı yangına müdahale etti. Yangın, müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

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