Anasayfa Video Galeriler Gündem Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı 10 Eylül 2024 Salı Saat: 22:25 Güncelleme: 10 Eylül 2024 Salı 22:25 Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınında çok sayıda itfaiye ve arazöz aracı yangına müdahale etti. Yangın, müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e09d35369d6c8d310b1833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı Menzilcilerden mide bulandıran görüntü Oyun düşkünü minik bir faciayı önledi Otomobilin bagajından balık istifi kaçaklar çıktı Şahan Gökbakar, Marmaris'teki evi için sessizliğini bozdu: ''İlk balyozu biz vuralım'' İstanbul'da polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı Türkiye'nin Buzların Kraliçesi yüzücüsü Deniz Kayadelen'den bir rekor Samsun'da göçük: 2 kişi toprak altında İstanbul'da motosikletli kapkaççılar kamerada