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Bomba iddia: Berat Albayrak, Babacan'ın ekibiyle görüştü

Gazeteci yazar Mustafa Balbay, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

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