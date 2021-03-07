Anasayfa Video Galeriler Gündem Bomba iddia: Berat Albayrak, Babacan'ın ekibiyle görüştü Bomba iddia: Berat Albayrak, Babacan'ın ekibiyle görüştü 07 Mart 2021 Pazar Saat: 17:45 Gazeteci yazar Mustafa Balbay, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6044e70d1e31240f64574ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dikkat! Bu ürünler kısır yapıyor! Aralarında bebek ürünleri bile var Milyonluk otomobiliyle şov yaparken refüje çıktı Çelik yelek giyip, uzun namlulu silahlarla taradılar! Bunu da gördük! Böyle şeker mi olur? Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirmişler! Çiçek satarak kızını Oxford'da okutuyor Cep telefonu alev topuna döndü! Korku dolu anlar kamerada MSB: MAM-L füzesi hedefi tam isabet vurdu İstanbul'da korkunç olay! Tartıştığı esnafı aşağı attı