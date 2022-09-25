Anasayfa Video Galeriler Gündem Bomba iddia: Danla Bilic ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor? Bomba iddia: Danla Bilic ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor? 25 Eylül 2022 Pazar Saat: 21:55 Sosyal medyada paylaştığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, önceki akşam şarkıcı Berkay’ın konserine oyuncu Kubilay Aka ile katılması aşk dedikodularını gündeme getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6330a415bc56ce2dab56ca13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler İstanbul'da hareketli anlar! Minibüsten atlayıp polisten kaçtılar Savaşmak istemeyen binlerce Rus, ülkesini terk ediyor Mustafa Sarıgül'ün azarladığı Bodrum İlçe Başkanı partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı Sosyal medyada viral oldu: ''Putin'in bu askerlerle vay haline'' Ordu'da fıkra gibi olay: Duşa girmek istedi başına gelmeyen kalmadı Edirne'de ortalık savaş alanına döndü: Kavgaya motosikletle daldı İstanbul'da ünlü mekanın önünde dehşet anları! Dakikalarca dövdüler Bakan Soylu konuşurken gökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşa müdahale