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  3. 08 Haziran 2017 07:50

Bomba var diye bağırıp karakola poşet atan şahıs yakalandı

Bursa’da karakola poşet atıp "bomba var" diyerek bağırdıktan sonra kaçan şahıs ortalığı ayağa kaldırdı.

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Beyoğlunda Katara destek protestosu
Beyoğlunda Katara destek protestosu
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
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Balıkesirde zincirleme kaza: 9 yaralı
Balıkesirde zincirleme kaza: 9 yaralı
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Acemi kadın sürücü otomobil ile apartmanın bahçesine düştü
Acemi kadın sürücü otomobil ile apartmanın bahçesine düştü
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İftar saatinde sopalı yumruklu kavga
İftar saatinde sopalı yumruklu kavga
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İstanbulda uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
İstanbulda uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu