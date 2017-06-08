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  3. 08 Haziran 2017 00:15

Bomba var diye bağırıp polisi harekete geçirdi

Bursa’da karakola poşet atıp "bomba var" diyerek bağırdıktan sonra kaçan kimliği belirsiz şahıs ortalığı ayağa kaldırdı.

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Trafikte ayı var!
Trafikte ayı var!
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8 çocuğuna ve hasta eşine bakıyor
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Şehit askere uğurlama töreni
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