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KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 992'YE YÜKSELDİ !
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  3. 28 Nisan 2020 22:10

Bomba yüklü tankerle saldırdılar: Ölü sayısı 42'ye yükseldi

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında 42 kişi hayatını kaybetti. Hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

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