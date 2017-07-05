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  3. 05 Temmuz 2017 11:15

Bonzai içen genç, metrobüs seferlerini aksattı

Çağlayan Metrobüs Durağı'nda baygın halde yatan bonzai kullandığı öğrenilen madde bağımlısı bir genç, sağlık ekiplerine direnerek, kendisini almaya gelen ambulansın arkasında metrelerce metrobüs kuyruğu oluşmasına sebep oldu.

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