  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Haziran 2017 11:20

Bonzainin etkisindeki genç TEM otoyolu kenarına yattı

Sultanbeyli’de TEM otoyolu kenarında kullandıkları uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçen gençlerin içler acısı hali kameralara yansıdı.

Video Galeri
El Bab kahramanlarından teşekkür videosu
El Bab kahramanlarından teşekkür videosu
Video Galeri
Taksim Meydanında Bonzai kullanan genç yığılıp kaldı
Taksim Meydanında Bonzai kullanan genç yığılıp kaldı
Video Galeri
Boynuna lastik takılarak işkence edilen köpek kurtarıldı
Boynuna lastik takılarak işkence edilen köpek kurtarıldı
Video Galeri
Kadın doktora makasla saldırı kamerada
Kadın doktora makasla saldırı kamerada
Video Galeri
Ölüm kovalamacası kamerada!
Ölüm kovalamacası kamerada!
Video Galeri
D-100de yola savrulan motosikletli kamerada
D-100de yola savrulan motosikletli kamerada