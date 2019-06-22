  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Haziran 2019 22:35

Borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs intihara kalkıştı

Kütahya’da borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs, inşaat halindeki 7 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Edinilen bilgiye göre, borçlarını ödeyemediği için bunalıma giren ve son olarak ev kirasını ödemediği için ev sahibi tarafından evden çıkartılan İ.D. (24) Atatürk Bulvarı üzerinde inşaatı devam eden bir binanın 8’inci katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Görgü...

Video Galeri
Sivas’ta sağanak yağmur dereleri taşırdı
Sivas’ta sağanak yağmur dereleri taşırdı
Video Galeri
Adana’da serinlemek için göle giren genç kayboldu
Adana’da serinlemek için göle giren genç kayboldu
Video Galeri
Sarıyer'in Youtube kanalı konuğu İmamoğlu'ydu
Sarıyer'in Youtube kanalı konuğu İmamoğlu'ydu
Video Galeri
Görenler gözlerine inanamadı! Tarlada inanılmaz görüntü
Görenler gözlerine inanamadı! Tarlada inanılmaz görüntü
Video Galeri
Günün en acı fotoğrafı Bartın'dan geldi
Günün en acı fotoğrafı Bartın'dan geldi
Video Galeri
Selden dolayı tonlarca ağaç Sapanca Gölüne sürüklendi
Selden dolayı tonlarca ağaç Sapanca Gölüne sürüklendi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM