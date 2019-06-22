Borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs intihara kalkıştı
22 Haziran 2019 22:35
Borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs intihara kalkıştı
Kütahya’da borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs, inşaat halindeki 7 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Edinilen bilgiye göre, borçlarını ödeyemediği için bunalıma giren ve son olarak ev kirasını ödemediği için ev sahibi tarafından evden çıkartılan İ.D. (24) Atatürk Bulvarı üzerinde inşaatı devam eden bir binanın 8’inci katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Görgü...