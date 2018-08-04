  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Ağustos 2018 09:57

Bordo Bereliler Bedirhan bebeği unutmadı

Hakkari Yüksekova'da düzenlenen kalleş saldırıda annesiyle birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan bebeği Bordo Bereliler unutmadı. Instagram üzerinden paylaşılan video tüyleri diken diken etti

Bilgin Pro
Video Galeri
CHP'li Gürsel Tekin: ''İstanbul'a talibim''
CHP'li Gürsel Tekin: ''İstanbul'a talibim''
Video Galeri
18 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
18 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Video Galeri
Vinç gişeleri devirdi
Vinç gişeleri devirdi
Video Galeri
Yavru köpekleri odunla döven saldırgan gözaltına alındı
Yavru köpekleri odunla döven saldırgan gözaltına alındı
Video Galeri
Suudi öğrenciler, İsrailli öğrencilerin elini sıkmadı
Suudi öğrenciler, İsrailli öğrencilerin elini sıkmadı
Video Galeri
İşgalci İsrail böyle bombaladı
İşgalci İsrail böyle bombaladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM