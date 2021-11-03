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  4. Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çaldı

Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çaldı

İhlas Haber Ajansı hisseleri bugün Borsa İstanbul’da düzenlenecek gong töreni ile işlem görmeye başladı.

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