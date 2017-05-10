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  3. 10 Mayıs 2017 07:50

Boş arazide kimliği belirsiz kişiler tarafında patlatılan EYP paniğe neden oldu

İzmir'in Buca ilçesinde, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce boş bir araziye El Yapımı Patlayıcı (EYP) atıldı.

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