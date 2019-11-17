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  3. 17 Kasım 2019 17:20

Boşanacağı konuşulan Meltem Miraloğlu'ndan ilginç paylaşım

80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenmesiyle gündeme gelen Meltem Miraloğlu, boşanacağı iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

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