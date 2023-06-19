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  4. Boşandığı eşi ve kayınpederini öldürdü! Kan donduran cinayet kamerada

Boşandığı eşi ve kayınpederini öldürdü! Kan donduran cinayet kamerada

Gaziantep'te M.K.'nin boşandığı eşi ve kayınpederinin bulunduğu otomobilin önünü kesip, av tüfeğiyle öldürdüğü anlar kameraya yansıdı.

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