Anasayfa Video Galeriler Gündem Boşandığı eşi ve kayınpederini öldürdü! Kan donduran cinayet kamerada Boşandığı eşi ve kayınpederini öldürdü! Kan donduran cinayet kamerada 19 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 09:20 Gaziantep'te M.K.'nin boşandığı eşi ve kayınpederinin bulunduğu otomobilin önünü kesip, av tüfeğiyle öldürdüğü anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648ff3abc517da1c5b4bc8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O ilimizdeki kabus kamerada! 16 dakikada 85 şimşek! Suriye'deki gece hayatı görüntüleri olay oldu Squid Game'den 2'nci sezon fragmanı geldi Üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi İzmir'i sel yuttu! Evler, arabalar sular altında... ''Ben Örümcek Adamım'' diyen çocuk 5'inci kattan aşağı atladı Genç kız dehşet saçtı! Anne, baba ve çocuğunu bıçakladı Cansu Yeğin nişanlısını öpmedi, yedi ortalık karıştı Ümit Özdağ'dan olay olacak, Abdüllatif Şener açıklaması