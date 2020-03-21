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SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KORONAVİRÜS TESTİ AÇIKLAMASI
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  3. 21 Mart 2020 13:30

Boşandığı eşini takip edip, dehşeti yaşattı!

Antalya'da Ali K., boşandığı Çiğdem B.'yi takip edip tabancayla vurdu. Kasığından yaralanan kadın tedaviye alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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