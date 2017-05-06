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  3. 06 Mayıs 2017 09:20

Boşandığı eşini telle boğarak öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişi 3 çocuğu uykudayken boşandığı eşini telle boğarak öldürdü.

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