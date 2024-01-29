Anasayfa Video Galeriler Gündem Boşanma aşamasındaki cani ölüm saçtı: 4 ölü, 3 yaralı var! Boşanma aşamasındaki cani ölüm saçtı: 4 ölü, 3 yaralı var! 29 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 11:10 Gaziantep'te boşanma aşamasındaki bir kişi eşinin ailesinin evine gidip kurşun yağdırdı. Kanlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b75d8dea9dff1d980c6d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilir Uzayda nasıl besleniyorlar? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yanıt verdi Fuhuş çetesi üyesi kadının erkeğe ateş ettiği anlar kamerada Adana'daki kalıcı konutların son hali görüntülendi İstanbul'da hem dolu hem kar yağışı! Bir anda bastırdı Mehmetçik kar, buz demedi: Teröristlerin 7 ildeki inleri imha edildi! Sibirya değil, Türkiye! Dere soğuktan dondu; ortaya bu görüntü çıktı Buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu Polisten kaçarken ortalığı birbirine kattılar