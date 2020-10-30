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BİNGÖL'DE KORKUTAN ŞİDDETLİ DEPREM!
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  3. 30 Ekim 2020 12:25

Boşanma aşamasındaki eşe ''psikopatça'' tuzak!

Bursa'da 46 yaşındaki 2 çocuk annesi bir kadın boşanma aşamasındaki eşinin otoparktaki otomobiline valeyi, "Eşime doğum günü hediyesi bırakacağım" diyerek kapıyı açtırıp, uyuşturucu ve hassas terazi koydu.

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