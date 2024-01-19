Anasayfa Video Galeriler Gündem Boşanma aşamasındaki komiser ölüm saçtı: Tüm ailesini katletti! Boşanma aşamasındaki komiser ölüm saçtı: Tüm ailesini katletti! 19 Ocak 2024 Cuma Saat: 14:15 Güncelleme: 19 Ocak 2024 Cuma 14:15 Sakarya'da cinnet getiren bir komiser, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için gittiği evde eşini, kızını ve annesini öldürdükten sonra intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65aa59e5c8d7cc50380c2573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beyaz cennet Uludağ'da sömestir tatilinin bedeli dudak uçuklatıyor Kuş cenneti Uzunhızırlı Göleti eski günlerine geri döndü İstanbul'da metruk binada çıkan yangın can aldı Hapishanelere film gibi operasyon: Yüzlerce mahkuma ulusal marşı söylettiler AK Parti'nin Ankara anketinden Mansur Yavaş çıktı! İşte bu yüzden her sabah her yanınızda nokta nokta şişliklerle uyanıyorsunuz İstanbul'da alacak verecek kavgası ceza evinde bitti Esenyurt'un yüzsüz hırsızı kamerada Yolcu otobüsünde şoför-muavin kavgası! Yolcular sinir krizi geçirdi