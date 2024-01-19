Boşanma aşamasındaki komiser ölüm saçtı: Tüm ailesini katletti!

Sakarya'da cinnet getiren bir komiser, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için gittiği evde eşini, kızını ve annesini öldürdükten sonra intihar etti.

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