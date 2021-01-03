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  3. 03 Ocak 2021 15:35

Boşanma davası açan eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

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Arnavutköy'de bir garip kavga! Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar
Arnavutköy'de bir garip kavga! Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar
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TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi
TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi
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Ayasofya camiindeki bu görüntüler olay oldu! Erdoğan'ı gören...
Ayasofya camiindeki bu görüntüler olay oldu! Erdoğan'ı gören...
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Bu nasıl sokağa çıkma yasağı? Sahiller, caddeler doldu taştı
Bu nasıl sokağa çıkma yasağı? Sahiller, caddeler doldu taştı
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Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşına bastı
Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşına bastı
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Alçak saldırı! PKK/PYD yine çocukları katletti!
Alçak saldırı! PKK/PYD yine çocukları katletti!
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