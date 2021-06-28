  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Boşanma davası açan eşini bıçaklamıştı: İstenen ceza belli oldu

Boşanma davası açan eşini bıçaklamıştı: İstenen ceza belli oldu

Bayrampaşa'da gördüğü şiddetten kaçarak annesinin evine taşınan ve boşanma davası açan eşini bıçaklayarak yaralayan sanığa 20 yıl hapis istemi ile dava açıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Balık tutmaya gitti, barajdan balık yerine otomobilini çıkardı
Bakan Koca fotoğrafını paylaşmıştı: O hemşire gözyaşlarını tutamadı
Sarıyer'de domuzları yol kenarından böyle izlediler
Bisiklet yarışında seyirci kazaya neden oldu
Türkiye'nin gururu Gökbey Helikopteri'nden güzel haber
Bu bakkala gelen gülme krizine giriyor
İstanbul'da vahşet: Eski karısını bıçaklayıp ölsün diye başında bekledi
Koronavirüs geçirenler bu şikayetlere dikkat!
AYM Başkanı'ndan ''özel hayata saygı'' vurgusu