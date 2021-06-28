Anasayfa Video Galeriler Gündem Boşanma davası açan eşini bıçaklamıştı: İstenen ceza belli oldu Boşanma davası açan eşini bıçaklamıştı: İstenen ceza belli oldu 28 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 20:35 Bayrampaşa'da gördüğü şiddetten kaçarak annesinin evine taşınan ve boşanma davası açan eşini bıçaklayarak yaralayan sanığa 20 yıl hapis istemi ile dava açıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60da0859163ebd57680c2e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balık tutmaya gitti, barajdan balık yerine otomobilini çıkardı Bakan Koca fotoğrafını paylaşmıştı: O hemşire gözyaşlarını tutamadı Sarıyer'de domuzları yol kenarından böyle izlediler Bisiklet yarışında seyirci kazaya neden oldu Türkiye'nin gururu Gökbey Helikopteri'nden güzel haber Bu bakkala gelen gülme krizine giriyor İstanbul'da vahşet: Eski karısını bıçaklayıp ölsün diye başında bekledi Koronavirüs geçirenler bu şikayetlere dikkat! AYM Başkanı'ndan ''özel hayata saygı'' vurgusu