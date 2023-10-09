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  4. Boşanma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı

Boşanma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı

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Şanlıurfa’da akraba aileler arasında boşanma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

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