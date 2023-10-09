Anasayfa Video Galeriler Gündem Boşanma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı Boşanma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı 09 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 19:05 Güncelleme: 09 Ekim 2023 Pazartesi 19:05 Şanlıurfa’da akraba aileler arasında boşanma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652424c313951f2646614d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı Tramvayın önüne düşen kadın hayatını kaybetti Arınç’tan videolu ''troll'' açıklaması Ata tohumları yeşerdi, dev mahsulleri görenler dönüp bir daha baktı Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı Tanju Özcan’ın fotoğrafı çöpe atıldı Marketlerin dans şovcusu Nimet Hoca'nın dönüşü muhteşem oldu Marketten sucuk diye aldı, dışı sucuk içi ise bakın ne çıktı! Otobüste kadın yolculardan şoke eden küfür