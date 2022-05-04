Anasayfa Video Galeriler Gündem Boşanma tartışması ortalığı savaş alanına çevirdi, özel harekat müdahale etti Boşanma tartışması ortalığı savaş alanına çevirdi, özel harekat müdahale etti 04 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 22:45 Konya'da aynı mahallede oturan 2 dünür aile arasında, boşanma nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Özel harekat müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6272d7d530492b63aa29bdb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rus ordusunun Ukrayna'daki fabrikayı vurduğu an kamerada Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalışırken bu sefer canını or kurtardı AK Partili ilçe Belediye Başkanı'na İstanbul'da soğuk duş! Festivalde korku dolu anlar! Seyircilerin bulunduğu balkon çöktü Ünlü komedyen sahnede saldırıya uğradı Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna yanıt Fotoğraf çekilirken denize düşen genç kayboldu Adana'da dolu etkili oldu Apollon Tapınağı'nda büyük skandal! Suç duyurusunda bulunuldu