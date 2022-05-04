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  4. Boşanma tartışması ortalığı savaş alanına çevirdi, özel harekat müdahale etti

Boşanma tartışması ortalığı savaş alanına çevirdi, özel harekat müdahale etti

Konya'da aynı mahallede oturan 2 dünür aile arasında, boşanma nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Özel harekat müdahale etti.

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