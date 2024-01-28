Boşanmak isteyen eşini öldürüp kaçtı

Türkiye bugün bir kez daha bir kadın cinayetiyle sarsıldı... Zonguldak'ta 22 yaşındaki bir genç kadın boşanmak istediği eşi olacak cani tarafından sokak ortasında katledildi...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b6a32bc5ca5eb1580d4f33" allowfullscreen></iframe>