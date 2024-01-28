Anasayfa Video Galeriler Gündem Boşanmak isteyen eşini öldürüp kaçtı Boşanmak isteyen eşini öldürüp kaçtı 28 Ocak 2024 Pazar Saat: 21:55 Güncelleme: 28 Ocak 2024 Pazar 21:55 Türkiye bugün bir kez daha bir kadın cinayetiyle sarsıldı... Zonguldak'ta 22 yaşındaki bir genç kadın boşanmak istediği eşi olacak cani tarafından sokak ortasında katledildi... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b6a32bc5ca5eb1580d4f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili aday simit almak isterken “gerçek Türkiye” ile tanıştı Güpegündüz aracın içinde böyle bulundular Dünyanın en ünlü tablosuna şoke eden saldırı Burak Yılmaz Kayserispor'da! İmzayı attı ''Kocam duş almıyor'' deyip mahkemeye koştu! Çok konuşulacak karar İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü Bu fay hattı haritalarda yok: ''7 büyüklüğünde deprem üretebilir'' Simit fiyatından bihaber olan AK Partili adayın zor anları 81 ilde çakarlı araçlara ceza yağdıli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız