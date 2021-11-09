Anasayfa Video Galeriler Gündem Boşanmak isteyen kadına korkunç işkence Boşanmak isteyen kadına korkunç işkence 09 Kasım 2021 Salı Saat: 13:35 Adana'da kocasının kendisini şarj kablosuyla bağlayıp işkence yaptığını ve başına silah dayadığını iddia eden kadın yetkililerden yardım istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618a4f090068453dd11802b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediyeye rüşvet operasyonu: Gözaltılar var Akşener: ''Yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz, sizden korkan sizin gibi olsun!' ByLock'un sahibi tahliye edildi Yer: Adana... Kimse bu mahallede yaşamak istemiyor Milyonluk lüks otomobilleri Türkiye'ye böyle sokmuşlar NTV'den Akşener'e ''Erdoğan videosu'' sansürü Orhan Gencebay'dan İçişleri'ne destek: ''Bir hareketine bakar'' ABD'de kiliseye silahlı saldırı Ankara'da gökyüzünde ''gizemli cisim'' heyecanı!