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Boşanmak isteyen kadına korkunç işkence

Adana'da kocasının kendisini şarj kablosuyla bağlayıp işkence yaptığını ve başına silah dayadığını iddia eden kadın yetkililerden yardım istedi.

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