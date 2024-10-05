Anasayfa Video Galeriler Gündem Bosna Hersek kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 18'e ulaştı Bosna Hersek kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 18'e ulaştı 05 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 15:50 Güncelleme: 05 Ekim 2024 Cumartesi 15:50 Bosna Hersek’in orta ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 18 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6701362da2d27e9e3d072903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı Sokak ortasında kadın cinayeti: Eşi olacak cani öldürüp, intihar etti Cinsel istismara ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla'dan kötü haber Foça yanıyor: Çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı Bir sevgili vahşeti daha: 2 ölü var Yine Esenyurt, yine olay: Birbirlerine televizyonlarla saldırdılar Türkiye'nin ''kalp köyü'' görenleri şaşırtıyor: Uzaydan bile gözüküyor Burası çölde bir vaha değil, Konya'da dev bir obruk Hititler'den kalan bu gizemli mağara hastalara umut oldu: Yarı yarıya iyileşiyorlar