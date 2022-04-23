Anasayfa Video Galeriler Gündem Bosna Hersek’te 5.7 büyüklüğünde deprem Bosna Hersek’te 5.7 büyüklüğünde deprem 23 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 10:25 Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6263a9eb48d78173a5195ed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şimdi de kar payı dolandırıcılığı ! Mağdurları 80 milyon TL dolandırdılar ''Eski başbakan ve cumhurbaşkanların mal varlıkları incelensin'' Yakamoz S-245'te Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahnesi olay oldu Antalya'da dehşet! Bebekken kendisini evlatlık veren babasını katletti İpten kıyafet çalan genç kız kamerada Instagram'a 3 yeni özellik geldi Yerli çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatı gerçekleştirildi El emeği, göz nuru deyip üretmişti, şimdi siparişlere yetişemiyor Saatler öncesinden sıraya girdiler! Hırka-i Şerif'te 2 yıllık hasret son buldu