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Bosna Hersek’te 5.7 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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