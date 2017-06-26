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  3. 26 Haziran 2017 22:15

Bostancı sahilinde ayağı ağa takılan genç boğulma tehlikesi geçirdi

Bostancı sahilinde denize giren genç, ayağı balık ağına takılınca boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar ve dalgıçlar tarafından kurtarılan genç hastaneye kaldırıldı.

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Şelalede yüzerken boğulma anı görüntülendi
Şelalede yüzerken boğulma anı görüntülendi
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Menekşe plajı doldu taştı
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Alman Polisi Türk ailenin bayramını zehir etti
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