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İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAFTAYA KALDI
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  3. 30 Aralık 2020 10:50

Boston Dynamics'in robotundan dans şov!

Ürettiği robotlarla dikkat çeken Boston Dynamics'in robotu bu sefer sergilediği dans performansı ile görenleri şaşırttı.

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''Apo'nun askeri'' gözaltında!
''Apo'nun askeri'' gözaltında!
Video Galeri
Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı kamerada
Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı kamerada
Video Galeri
Dünyanı en güçlü çocuğu hayatını kaybetti
Dünyanı en güçlü çocuğu hayatını kaybetti
Video Galeri
THY'nin korona virüs aşılarını taşıyan uçağından videolu mesaj
THY'nin korona virüs aşılarını taşıyan uçağından videolu mesaj
Video Galeri
Masumlar Apartmanı'nda Safiye ve Naci'nin romantik anları
Masumlar Apartmanı'nda Safiye ve Naci'nin romantik anları
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Çin aşısını taşıyan uçak Türkiye'de!
Çin aşısını taşıyan uçak Türkiye'de!
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