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  3. 03 Temmuz 2017 23:15

Bostonda taksi yayalara çarptı: 10 yaralı

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde bir taksinin yayalara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Dayak yemekten son anda kurtuldu
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Dayak yemekten son anda kurtuldu
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Edremitte şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi
Edremitte şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi
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İstanbulda "Yeditepe Huzur uygulaması
İstanbulda "Yeditepe Huzur uygulaması
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TSK, Suriyedeki PYD mevzilerini vurdu
TSK, Suriyedeki PYD mevzilerini vurdu
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İsrail tarihi mezarlık Yusufiyayı dikenli tellerle çevirdi
İsrail tarihi mezarlık Yusufiyayı dikenli tellerle çevirdi
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Saldırıya uğrayan Türk gemisi Marmaris Limanında
Saldırıya uğrayan Türk gemisi Marmaris Limanında