Anasayfa Video Galeriler Gündem Boya atölyesinde patlama: Yaralılar var Boya atölyesinde patlama: Yaralılar var 07 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 15:35 Güncelleme: 07 Ekim 2024 Pazartesi 15:35 Mersin'in Erdemli ilçesinde sanayi sitesinde bir boya atölyesinde meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6703d5a20654a916c3037c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fırın ve marketlere şok baskın: Fiyat etiketi olmayana ceza kesildi 6 ay önce kaybolan adamın cesedi bulundu Erdoğan'dan 7 Ekim paylaşımı: ''Netanyahu ve cinayet şebekesi durdurulacaktır' Bursa'da can pazarı: Bataklığa saplanan 3 çocuğu insan zinciriyle kurtardılar Dev market zincirinde mide bulandıran manzara Yağış sonrası en lezzetli altın pazara düştü: İzdiham kamerada Bu ''evden ek gelir'' tuzağına dikkat: Hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz Aşk 10 bin km'yi bile dinlemedi; Endonezya'dan Diyarbakır'a gelin geldi... Genç kız kendisini korumak için öğrendiği muay thaide dünya birincisi oldu