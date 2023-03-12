Anasayfa Video Galeriler Gündem Böyle acı görülmedi, düğün yemeği cenaze yemeği oldu Böyle acı görülmedi, düğün yemeği cenaze yemeği oldu 12 Mart 2023 Pazar Saat: 23:10 Güncelleme: 12 Mart 2023 Pazar 23:10 Böyle acı görülmedi... Aydın'da en mutlu gününde ölen 32 yaşındaki adamın oğlunun sünnet cemiyeti için hazırlattığı yemek cenaze yemeği oldu Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640e31ad12a9e03d4225c503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremde 89 cana mezar olan iş merkezinin çökme anı ortaya çıktı CHP'den Kılıçdaroğlu paylaşımı: Başlıyoruz Perinçek'ten Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Cinayet ve gaflettir'' 42 araçlık korkunç kazada ortalık savaş alanına döndü Trabzonlu ''Bombacı Mülayim'' herkesi şoke etti Bir kadın cinayeti daha! Eşi olacak cani tarafından katledildi Bu da EYT mevlidi... EYT'liler mevlit okuttu Deprem bölgesine giden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! Kovmaktan beter ettiler