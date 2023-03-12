Böyle acı görülmedi, düğün yemeği cenaze yemeği oldu

Böyle acı görülmedi... Aydın'da en mutlu gününde ölen 32 yaşındaki adamın oğlunun sünnet cemiyeti için hazırlattığı yemek cenaze yemeği oldu

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