Anasayfa Video Galeriler Gündem Böyle bir ismi ilk kez duyacaksınız! Duyan inanmıyor Böyle bir ismi ilk kez duyacaksınız! Duyan inanmıyor 25 Kasım 2022 Cuma Saat: 12:55 Güncelleme: 25 Kasım 2022 Cuma 12:55 Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan bir vatandaşın ‘Enson’ olan adını duyan şaşırıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63809119fe9d301f94432ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''Muhteşem Cuma'' çılgınlığı! Edirne'de ciğere zam yapan esnaf yandı! İstanbul'da gündüz geceye döndü! Kara bulutlar şehrin üzerini kapladı Efsane geri döndü: Behzat Ç. dizisinin fragmanı yayınlandı Katar'da Zeynep Bastık fırtınası Erdoğan: Ekonomi modelimizin müspet etkilerini görüyoruz Öğretmenler gününde bir öğretmene Türkiye'yi utandıracak hediye Komşudan Türkiye'ye ''Black Friday'' akını! Otellerde yer kalmadı ''Akşener’i gözaltına alın'' talimatı iddiası gündeme bomba gibi düştü