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  4. Böyle dolandırıcılık görülmedi! Aracına sigorta yaptırdığını sanıyordu ama...

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Aracına sigorta yaptırdığını sanıyordu ama...

Kocaeli’nde bir kişi aracına yaptırdığı sigortanın iptal edilerek dolandırıldığını, sigortasını yenilemek istediği sırada öğrendi.

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