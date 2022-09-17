Anasayfa Video Galeriler Gündem Böyle dolandırıcılık görülmedi! Aracına sigorta yaptırdığını sanıyordu ama... Böyle dolandırıcılık görülmedi! Aracına sigorta yaptırdığını sanıyordu ama... 17 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 12:15 Kocaeli’nde bir kişi aracına yaptırdığı sigortanın iptal edilerek dolandırıldığını, sigortasını yenilemek istediği sırada öğrendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6325902db08ba82bc06b1363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korku dolu anlar: Annesini rehin aldı, Özel Harekat devreye girdi Tünel inşaatında göçük! 2 işçi öldü İstanbul'da korkunç cinayet! Halıya sarıp bırakmışlar Ümit Özdağ’dan İçişleri Bakanı Soylu hakkında bir iddia Erdoğan yine Putin'i bekletti Zafer Partisi'nden ''Yerli ve Milli Escobar'' pankartını tüm illere asacak 200 metrelik dev bina alevlere teslim oldu İETT otobüsünde ''ayağıma bastın'' dehşeti; bıçağını çekip saldırdı! Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ''Yerli ve Milli Eskobar'' gerginliği!