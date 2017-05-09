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  3. 09 Mayıs 2017 11:50

Böyle dolandırıcılık görülmedi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde onlarca vatandaş, tefeci usulü yöntemle fazla para alma ümidiyle yüklü miktarda parayı mahalleden bir kişiye verdi. A.Y. isimli şahıs paraları alıp ortadan kaybolurken, vatandaşlar da hep birlikte bir video çekti.

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