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  3. 14 Haziran 2017 11:45

Böyle dolandırıcılık görülmedi

Bursa’da bindiği takside kendisini polis muhbiri olarak tanıtan dolandırıcı, taksi sürücüsünü oyuncak telefon ile dolandırdı.

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İstanbulda turistin cesedi kıyıya vurdu
İstanbulda turistin cesedi kıyıya vurdu
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Otelin yangın merdivenine asma kilit takmışlar
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Meyve yüklü kamyonun devrilme anı kamerada!
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