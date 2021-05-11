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  4. Böyle giderse oyuncu kalmayacak... Çukur'da final öncesi bir veda daha...

Böyle giderse oyuncu kalmayacak... Çukur'da final öncesi bir veda daha...

Sadece 4 bölüm sonra ekranlara veda etmeye hazırlanan Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da dün gece heyecan yine doruktaydı. Diziye bu hafta bir isim daha veda etti.

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