Böyle giderse oyuncu kalmayacak... Çukur'da final öncesi bir veda daha...

Sadece 4 bölüm sonra ekranlara veda etmeye hazırlanan Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da dün gece heyecan yine doruktaydı. Diziye bu hafta bir isim daha veda etti.

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