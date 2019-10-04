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  3. 04 Ekim 2019 21:15

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler kahkahayı bastı

Brezilya’da polisin baskın yaptığı evdeki bir şüpheli, üzerine örtü alarak odanın köşesine çömeldi. Polisten saklandığını zanneden şüpheliyi polis kahkaha atarak gözaltına aldı.

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