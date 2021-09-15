Anasayfa Video Galeriler Gündem Böyle hırsızlık görülmedi: Mağazadaki manken çalındı Böyle hırsızlık görülmedi: Mağazadaki manken çalındı 15 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 18:50 Şanlıurfa’da bir mağazanın önünde duran cansız mankenin çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6142163eff2f6b5afc2d6313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kazdıkça ortaya çıktı: 500 yıllık evin gizemi çözüldü Kötü koku şikâyetine gelen polislere kapıyı açmamıştı: Bakın evden ne çıktı! Dehşet anları: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu Erdoğan'a en yakın isim son anketi canlı yayında açıkladı Yer: Rize! Gelin ve damat fotoğraf çekiminde neye uğradığını şaşırdı İstanbul'da motosikletli saldırgan dehşet saçtı Koronavirüste tehlikenin yeni adı: Aşısız hamileler! Çanakkale Köprüsü'nün üstünde ilk çekim... Ay sonu tamamlanıyor! Haluk Levent'ten 22 yıl sonra gelen itiraf: ''Pişmanım!''