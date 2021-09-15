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  4. Böyle hırsızlık görülmedi: Mağazadaki manken çalındı

Böyle hırsızlık görülmedi: Mağazadaki manken çalındı

Şanlıurfa’da bir mağazanın önünde duran cansız mankenin çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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