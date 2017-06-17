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  3. 17 Haziran 2017 19:15

Böyle kapkaç görülmedi... Yer Çanakkale...

Çanakkale’de bu kadarına pes denilecek bir kapkaç olayı yaşandı. Yolda yürüyen kadının gözünden gözlüğü çalan bir kişi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Video Galeri
Hayvanlarını kurtarmak isterken kendisi de çamura battı
Hayvanlarını kurtarmak isterken kendisi de çamura battı
Video Galeri
Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Video Galeri
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Siirtte 6 terörist teslim oldu
Video Galeri
Yüzündeki gözlüğü çaldı kameralara böyle yakalandı
Yüzündeki gözlüğü çaldı kameralara böyle yakalandı
Video Galeri
Teröristler böyle teslim oldu
Teröristler böyle teslim oldu