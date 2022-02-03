Anasayfa Video Galeriler Gündem Böyle kaza görülmedi: At arabası yayaya çarptı Böyle kaza görülmedi: At arabası yayaya çarptı 03 Şubat 2022 Perşembe Saat: 17:35 Ankara'nın Polatlı ilçesinde dükkanının önüne iş makinesini yanaştırmak için yola çıkan 40 yaşındaki esnafa at arabası çarptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fbe849c3b01302bc0f9be3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR A Spor'da güldüren anlar! Sunucu kahkahaya boğuldu İstanbul'un göbeğinde parfümcü terörü! Turistin kafasında şişe parçaladılar Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 43 hain etkisiz hale getirildi Benzin istasyonunda ''zam'' kavgası! tekmeler yumruklar havada uçuştu İşte bir Türk'ün gözünden uzayın nadir anları... BTP lideri Hüseyin Baş: ''Hani stokçuluk haramdı ?'' Soğuktan donmuş kurt bulundu İstanbul'da minibüsçüler ortalığı birbirine kattı Yapmadıkları bir bu kalmıştı! Suriyeli sahte rehber Arap turistleri böyle kandırdı