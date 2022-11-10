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  4. Böyle öğretmen olmaz olsun: Bu görüntüler sosyal medyada infial yarattı

Böyle öğretmen olmaz olsun: Bu görüntüler sosyal medyada infial yarattı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir öğretmenin, öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

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