Anasayfa Video Galeriler Gündem Böyle öğretmen olmaz olsun: Bu görüntüler sosyal medyada infial yarattı Böyle öğretmen olmaz olsun: Bu görüntüler sosyal medyada infial yarattı 10 Kasım 2022 Perşembe Saat: 20:00 Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir öğretmenin, öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636d2e24c05ade6ce2124bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Görevden alındı Reha Muhtar babasının görüntülerini paylaşıp isyan etti Anıtkabir'de ''Her yer Tayyip, her yer Erdoğan'' tezahüratı tepki çekti Devletin zirvesi Anıtkabir'de Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu İzmir'de Ata'ya saygı nöbeti Piknik masasına gelen ayıyı tabure ile kovaladı Yer: İstanbul... Parkta birbiriyle yakınlaşan genç çift tepki çekti ABB'den 'ODTÜ Yolu' Açıklaması