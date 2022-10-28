Böyle vicdansızlık görülmedi

Bursa'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 400 kovan arıyı diri diri yaktı. Kovanların sahibi, ''Bu vicdansızlık nasıl yapılır? Ben şimdi ne yapacağım?'' diyerek isyan etti.

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