Anasayfa Video Galeriler Gündem Böyle vicdansızlık görülmedi Böyle vicdansızlık görülmedi 28 Ekim 2022 Cuma Saat: 15:05 Bursa'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 400 kovan arıyı diri diri yaktı. Kovanların sahibi, ''Bu vicdansızlık nasıl yapılır? Ben şimdi ne yapacağım?'' diyerek isyan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635bc581b99bbd73c332d5e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ ''koşulsuz'' destekleyecekleri adayı açıkladı Beşiktaş resmen açıkladı: Şenol Güneş geri döndü TOGG fabrikasında hazırlıklar tamam! Tosuncuk'un eniştesi şebeke lideri çıktı Babasını öldüren kişiden şikayetçi olmadı: ''Babamın sapık hareketleri vardı'' Göç yolunda bitkin düşen yılan kartalını elleriyle beslediler Engelsiz Kreş'i Mansur Yavaş açtı Avrasya Tüneli'nde feci kaza! İstanbul'da sanayi sitesinde patlama: Ölü ve yaralılar var